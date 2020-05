Calciomercato, Allegri e quel ritorno che darebbe fastidio ai tifosi della Juventus

Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da scrivere e da decidere. Nelle ultime ore è filtrata un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso.

Esattamente circa un anno fa si consumava la rottura tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il tecnico livornese, al di là di qualche ammiccamento e corteggiamento, è ancora libero. L’ex allenatore bianconero attende l’offerta e la proposta giusta. Ed ecco che, a lanciare un’indiscrezione clamorosa, è stato Paolo Condò.

Allegri, ipotesi clamorosa per il suo futuro

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il noto giornalista ha raccontato e rivelato che il buon Max potrebbe incredibilmente entrare in corsa per la panchina del Milan: “Non so come andrà a finire la storia del Milan con Ralf Rangnick, se eventualmente dovesse arrivare solo come direttore sportivo. Non mi sorprenderei di una mossa a sorpresa con Massimiliano Allegri, in una squadra da ricostruire“, queste le sue parole. Un’ipotesi suggestiva e che costituirebbe un ritorno per il toscano. Insomma, per Allegri qualcosa bolle comunque in pentola.

