Diretta gol in chiaro diventa un problema. Tutti contro Spadafora

L’idea del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha letteralmente fatto imbufalire Rai e Mediaset che sono salite sull’Aventino. Un nodo cruciale quindi è il fronte televisivo che, dopo la presa di posizione ha un nuovo risvolto. Dal Corriere dello Sport si legge: «Spadafora è pronto a utilizzare un decreto legge per normare la trasmissione in chiaro degli highlights della Serie A (“diretta gol”), ma non vorrebbe scrivere il testo del provvedimento da solo anche perché altrimenti sarebbe necessario un congruo indennizzo per i broadcast. Si aspetta che la Lega, Sky e Dazn gli facciano un assist ovvero che trovino un’intesa e che gliela comunichino in modo da favorire il suo lavoro. Se questo accordo (o almeno una bozza) finisse sul suo tavolo già tra 48 ore, sarebbe più che soddisfatto. Difficilissimo che accada. Di certo farebbe volentieri a meno di nuove tensioni, stavolta tra la A e le tv, adesso che la ripartenza del pallone è a un passo».

Diretta gol, Questione di pubblicità

Mandare in chiaro “diretta gol” garantirebbe a sky di passare da 5milioni di telespettatori a 21milioni. Le pubblicità, pertanto, in quelle fasce orarie, si concentrerebbero soltanto sulla tv di Murdoch. Tutto ciò, chiaramente, non era previsto nei contratti di vendita e la cosa è pronta ad essere impugnata.