Calciomercato Juventus, confermato l’interesse bianconero per Pedro

Il calciomercato Juventus si arricchisce di un altro rumors. Che vede ancora una volta i bianconeri interessati ad un giocatore del Chelsea. La dirigenza juventina avrebbe infatti messo nel mirino un parametro zero dal curriculum niente male.

Stiamo parlando ovviamente di Pedro, 33enne attaccante esterno che quest’anno ha giocato davvero poco sotto la guida di Lampard. Lo spagnolo è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni. In carriera ha vinto praticamente tutto e ora è in cerca di una nuova avventura calcistica. La Juventus – come riportano anche media inglesi – potrebbe inserirlo nella batteria delle punte e non ci sono dubbi che il calciatore saprebbe essere una ottima spalla per Dybala e Cristiano Ronaldo.

A breve sarà un giocatore libero da contratto, visto che non rinnoverà con il Chelsea. In pole position però per Pedro pare esserci la Roma. I giallorossi già da tempo hanno messo nel mirino il giocatore spagnolo e intendono portarlo nella capitale per affidargli una maglia da titolare.

Calciomercato Juventus: altri affari con il Chelsea

Pedro non è il solo giocatore del Chelsea che piace alla Juventus e in particolar modo al tecnico Maurizio Sarri, che nella scorsa stagione ha guidato proprio gli inglesi. E per questo conosce bene il valore di alcuni giocatori come Jorginho e Emerson Palmieri, che sarebbero rinforzi davvero di qualità per una squadra che vuole puntare a far bene in Italia e in Europa.

