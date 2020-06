Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo può tornare al Real

Cristiano Ronaldo e la Juventus continueranno ancora la loro avventura insieme? Il contratto tra il giocatore portoghese e i bianconeri scadrà nel mese di giugno 2022 ma ogni tanto si rincorrono le voci di una possibile separazione anticipata.

Nessuno può negare l’attaccamento ai colori bianconeri di Cristiano Ronaldo, che è uno dei grandi protagonisti della stagione bianconera. Dopo un piccolo periodo di appannamento, il numero sette è stato sempre più determinante per le sorti della squadra di Maurizio Sarri. Professionista esemplare, è pronto a portare la Juventus al trionfo a partire dai prossimi giorni, quando riprenderà il calcio giocato.

I tifosi bianconeri sperano che ovviamente sia il solito chiacchiericcio di mercato, ma in Spagna però si rincorrono le voci sul suo futuro, che lo vorrebbero tornare a giocare nella Liga.

Calciomercato Juventus: Ronaldo può tornare al Real?

Secondo infatti quanto riportato dal portale spagnolo “Defensa Central” il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid non sarebbe una ipotesi così remota. Il calciatore potrebbe infatti prendere in considerazione l’idea di tornare a giocare al Bernabeu con la sua ex squadra qualora se ne presentasse l’opportunità. E’ innegabile l’affetto che il calciatore ha nei confronti del suo ex club, con il quale ha scritto pagine importanti della sua storia.

