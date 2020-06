De Ligt innamorato della Juve: «Qui è come giocare il calcio totale»

Il difensore della Juventus entusiasta della sua avventura a Torino. De Ligt: «Sono felice di essere qui, di allenarmi ogni giorno con gente straordinaria».

Matthijs De Ligt sarà la colonna difensiva della Juventus per i prossimi anni. Il ragazzo, dopo un periodo di naturale ambientamento, sta conquistando la fiducia di Sarri. Questa mattina Tuttosport ha pubblicato un’intervista in cui l’olandese si dice entusiasta dei bianconeri. «Sono molto felice alla Juventus – ha detto -. Mi sono reso conto che nell’ultimo periodo, senza il calcio giocato, qualcuno ha inventato un po’ di cose sul mio conto. Sono veramente felice di essere qui, di allenarmi ogni giorno con giocatori straordinari, ho la costante sensazione di migliorare giorno per giorno e quindi ora sono molto contento alla Juventus. Sì, sono felice».

De Ligt, bianconero per tanto tempo

L’emergenza Covid-19 ha stoppato la sua crescita, molto sensibile nelle ultime giornate, ma non ha fermato la voglia di calcio. «Adesso è molto meglio, ovviamente. All’inizio potevamo allenarci solo in piccoli gruppi e non potevamo toccarci e, sì, era più difficile e più brutto. Nei giorni scorsi è stato molto bello tornare a lavorare normalmente, poter giocare con gli altri ragazzi, trovarci tutti insieme sul campo». De Ligt poi si lascia andare e sprizza gioia da tutti i pori per il mondo Juventus. «Via da qui? Soltanto invenzioni. La mia scelta è stata azzeccata e allo Stadium si gioca un calcio totale».

