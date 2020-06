Ecco la lista dei convocati ufficiali della Juventus per la sfida di stasera alle 21.00 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan.

I convocati ufficiali della Juventus per la partita di stasera contro il Milan, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia valida, come sappiamo, per la finale del torneo. Assenze e sorprese nella formazione della Juventus, infatti fra le assenze manca la presenza di Aaron Ramsey che continua ad essere assente, i tifosi, infatti si stanno domandando il perché di queste continue assenze su Twitter. Fuori anche Fuori Chiellini, Demiral e Higuain.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Champions League, decisa le sede del ritorno degli ottavi Juve-Lione

Juventus-Milan, i convocati ufficiali: assenza a sorpresa

Stupiscono, invece, la presenza del giovane Muratore e il ritorno di Khedira. Anche in attacco si vedono volti decisamente nuovi, appartenenti ai giovanissimi. Stiamo parlando di: Olivieri, Vrioni e Zanimacchia. La sfida di stasera sarà cruciali per la qualificazione alla finale del torneo di Coppa Italia che si disputerà contro la vincente fra Napoli e Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Quarantena, probabile svolta nel protocollo per blindare la Serie A

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK