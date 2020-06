Pagelle Juventus Milan, i voti della semifinale di ritorno di Coppa Italia 2019-2020: come hanno giocato i bianconeri scesi in campo? Promossi e bocciati.

Ecco le pagelle di Juventus Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si è giocata questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Tutte le valutazioni, i promossi ed i bocciati dei bianconeri che sono scesi in campo questa sera alle ore 21:00. Chi ha giocato bene e chi, invece, non lo ha fatto tra le fila di Maurizio Sarri

Buffon 6

Danilo 6 (86′ Cuadrado 6)

De Ligt 7

Bonucci 5.5

Alex Sandro 6

Bentancur 7

Pjanic 5 (62′ Khedira 6)

Matuidi 6 (63′ Rabiot 5.5)

D. Costa 6 (63′ Bernardeschi 5)

Dybala 6.5

Cristiano Ronaldo 5

All. Sarri 5

Pagelle Juventus Milan Coppa Italia: i voti della partita

Nelle pagelle Juventus Milan di Coppa Italia, in cui abbiamo cercato di dare i voti ai giocatori della Vecchia Signora che sono scesi in campo stasera a Torino in un’Allianz Stadium deserto.

E’ stata partita vera, con i bianconeri ed i rossoneri che non hanno sottovalutato l’impegno. Anche se la partita non è stata di certo delle più emozionanti.

