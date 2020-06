Calciomercato Juventus, ecco la possibile destinazione di Ronaldo

E’ sempre il calciomercato Juventus uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi nelle ultime settimane. Anche adesso che si è tornati finalmente a giocare dopo la lunga pausa è comunque il futuro di alcuni giocatori a tenere banco.

E in casa bianconera il calciatore più in vista è ovviamente Cristiano Ronaldo. Asso della Juventus, uno dei pochi giocatori al mondo in grado di fare da solo la differenza. Anche se la carta d’identità ci dice che non è più giovanissimo, CR7 continua ad essere seguito da moltissime squadre. Anche perchè ingaggiarlo vorrebbe dire fare un grande salto in avanti anche sul piano dell’immagine a livello mondiale.

Il portale spagnolo “Don Balòn” continua a ribadire come il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Juventus. Perchè il club potrebbe decidere di rinunciare alle sue prestazioni se arrivasse un’offerta importante, anche per motivi economici, visto l’alto ingaggio che il portoghese percepisce.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Sarri out: due nomi per la panchina bianconera

Calciomercato Juventus, l’Inter Miami vuole Ronaldo

Don Balòn spiega che Cristiano Ronaldo sarebbe tentato da una avventura negli Stati Uniti e in particolar modo sarebbe l’Inter Miami di David Beckham ad essere molto interessato a lui. La società è appena arrivata in Mls e vorrebbe presentarsi al pubblico internazionale con un grandissimo colpo di calciomercato. Un rumor generato anche da una intervista del suo connazionale Nani, al quale la stella di Madeira avrebbe rivelato il desiderio di CR7 di giocare oltre oceano negli ultimi anni di carriera.

LEGGI ANCHE –>Allegri alla Juventus, l’indiscrezione del Corriere della Sera

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK