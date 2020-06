Il presidente del Lione Aulas ha dato un importante annuncio a proposito del giocatore del Lione oggetto di mercato dei bianconeri, ecco cosa ha detto:

Mancano una decina di giornata per arrivare al titolo di Campioni d’Italia per poi concentrarsi sulla Champions League. Questo è l’obiettivo dei bianconeri da qui alla fine della stagione 2019-2020. Ad agosto i bianconeri dovranno farsi trovare pronti per recuperare quell’andata degli ottavi decisamente negativa, da ribaltare completamente. Lo 0-1 contro il Lione negli ottavi di finale, contro i francesi che ora sono fermi in attesa della competizione, visto che in Francia il campionato ha subito lo stop causa Covid-19. Il presidente Aulas come riportato in un sondaggio di Calciomercato.it , ha dichiarato: “Non sono stati rispettati gli orientamenti dell’Uefa, è incomprensibile. Lega e federazione hanno sbagliato più del governo, forse da noi sono prevalsi interessi individuali legati a retrocessioni e piazzamenti europei. Ma il Psg perderà 200 milioni, noi circa 100 milioni. Forse l’Uefa avrebbe dovuto minacciare sanzioni. La Juve arriverà più in forma di noi, che non sappiamo nemmeno se potremo giocare un’amichevole. Non sappiamo se si giocherà a Torino, ma ho fiducia nel lavoro del presidente Agnelli”.

Calciomercato Juventus, il presidente Aulas ha parlato del futuro di Aouar

Il presidente del Lione ha poi parlato di calciomercato del futuro, specialmente del proprio pupillo, Aouar, finito come sappiamo nel mirino della Vecchia Signora che proverà in tutti i modi a portarlo sotto la Mole nella prossima stagione di mercato, ecco cosa ha detto a tal proposito, soffermandosi sul futuro del giovane calciatore e parlando anche di un calciatore della Juventus che potrebbe interessare proprio al suo Lione: Matuidi. Ecco cosa ha detto: “Aouar? Non credo che la Juventus, in questo momento, sia una sua priorità e comunque non abbiamo mai avuto un’offerta ufficiale. Matuidi è un giocatore di grande esperienza, se rivede le sue esigenze economiche e la Juve lo libera può essere un’opportunità”.

