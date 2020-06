La Juventus può sorridere dopo il mercoledì della serie A. I risultati che sono arrivati infatti consentono ai bianconeri di allungare in classifica. Ma non è certo finita.

I bianconeri erano già scesi in campo lunedì per affrontare e sfidare il Bologna di Mihajlovic a domicilio. Una trasferta molto complicata nella quale però Ronaldo e compagni sono riusciti a spuntarla, portando a casa tre punti d’oro che gli avrebbero consentito di conservare in ogni caso il primo posto.

Le partite del mercoledì sera invece alla fine hanno sentenziato che il vantaggio della Juventus sulle sue rivali per il titolo è aumentato. Anche se, bisogna ribadirlo, i giochi restano apertissimi.

Juventus a +4 sulla Lazio

La Lazio aveva senz’altro un match molto complicato sul campo dell’Atalanta, ma dopo dieci minuti era già in vantaggio di due reti. Un vantaggio che però non gli è servito, perché la squadra di Gasperini è riuscita a ribaltare tutto conquistando un successo che spinge adesso la formazione di Inzaghi a -4 dalla Juventus capolista. La Lazio non ha alcuna intenzione di arrendersi, ma mercoledì sera probabilmente ha pagato caro alcune assenze in campo, come quella di Leiva e Luiz Felipe.

Anche l’Inter ha perso terreno dalla vetta, con la squadra di Conte fermata sulla parità dal Sassuolo al termine di una partita davvero rocambolesca. Adesso i punti da recuperare per i nerazzurri dalla vetta sono 8. Il cammino è in salita, ma anche l’Inter non si rassegnerà. La Juventus insomma dovrà rimanere concentrata e non perdere punti per strada lungo il cammino.

