Verso Juventus-Lecce: chi gioca in difesa a sinistra?

Non c’è tempo per rifiatare in casa Juventus. Perché domani sera, venerdì, i bianconeri saranno nuovamente impegnati in un match di serie A. Affronteranno il pericolante Lecce con l’unico obiettivo di portare a casa i tre punti per allungare ancora in classifica sulle rivali.

Contro il Lecce il tecnico bianconero si ritroverà di fatto senza terzini. Danilo è squalificato dopo l’ingenuo doppio giallo rimediato contro il Bologna, mentre De Sciglio è infortunato al pari di Alex Sandro, Chiellini e Khedira. Una lista di indisponibili davvero importante in una fase cruciale della stagione.

Juventus, a Lecce Matuidi terzino

Come riporta anche La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero starebbe pensando a far giocare Matuidi nel ruolo di terzino sinistro. Un ruolo che il francese ha già ricoperto in passato, ad esempio contro la Spal. Con la sua corsa e la sua fisicità potrebbe far bene quel ruolo, chiaramente pensando che questa sia comunque una soluzione d’emergenza per i bianconeri. A destra invece giocherebbe ovviamente Cuadrado.

Per quanto riguarda il resto della squadra, non è da escludere che Sarri confermi la stessa linea di centrocampo, dunque con Rabiot titolare. L’unica novità semmai potrebbe essere Ramsey al posto del francese. Anche in attacco l’allenatore potrebbe concedere una nuova opportunità a Bernardeschi, che partito dall’inizio contro il Bologna ha fatto davvero molto bene. Douglas Costa dunque potrebbe finire in panchina dove potrebbe esserci anche Gonzalo Higuain, che comunque non è al meglio. Si valuterà se convocarlo o meno nelle prossime ore.

