Infortunio Bentancur, Juventus-Lecce: ecco cosa è successo

Juventus-Lecce, infortunio Bentancur: problema all’adduttore per l’uruguagio

Juve in ansia per Bentancur. L’uruguayano, infatti, è uscito per infortunio durante la sfida contro il Lecce. Nei prossimi giorni il centrocampista sarà sottoposto agli esami diagnostici del caso, ma secondo quanto rivelato da Sky si dovrebbe trattare di un problema all’adduttore. Altra grana per Sarri, che in questa fase delicata della stagione deve far fronte a numerosi infortuni: la Juve spera che i tempi di recupero non siano superiori ai 10 giorni di stop. Vi terremo aggiornati sulla vicenda.

