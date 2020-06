Verso Genoa-Juventus: la formazione bianconera, Sarri può cambiare diverse pedine

Si avvicina il giorno di Genoa-Juventus, prossimo match che vedrà in campo i bianconeri di mister Sarri. La partita si giocherà al “Ferraris” di Genova martedì sera e sarà un’altra sfida assolutamente da vincere per Ronaldo e compagni.

Bisognerà attendersi qualche novità di formazione da parte dell’allenatore bianconero. Che deve gestire al meglio e la sua rosa e anche per questo motivo ha deciso di concedere la domenica di riposo ai calciatori. Scendendo in campo ogni tre giorni è davvero necessario anche rifiatare sul piano fisico per conservare la freschezza atletica. La Juventus del resto sa benissimo che non può perdere per strada punti nella lunga volata verso lo scudetto.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, blitz di Arthur per le visite mediche

Genoa-Juventus, la formazione di Sarri

Sicuramente non sarà della sfida Giorgio Chiellini. Per il difensore bianconero – come riporta Il Corriere dello Sport – questa sarà comunque una settimana importante perché tornerà in gruppo. Da capire quando potrà essere nell’elenco dei convocati. In Genoa-Juventus Sarri ritrova sicuramente Danilo, che sarà impiegato sulla corsia sinistra di difesa. In questo modo Matuidi potrà tornare a giocare a centrocampo. Pjanic potrebbe non essere della sfida, con Bentancur regista potrebbe trovare spazio anche Ramsey nel ruolo di mezzala. In attacco uno tra Dybala e Ronaldo potrebbe anche rifiatare. In questo caso Higuain (che ha subito segnato contro il Lecce) potrebbe giocare fin dal primo minuto e anche Douglas Costa potrebbe vestire una maglia da titolare. Tanti cambi ma un unico obiettivo, portare a casa l’ennesima vittoria.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK