La Juventus è prima in classifica in serie A ma non è il solo primato che può vantare la società bianconera. Che è sempre attenta, come una grande azienda, ad analizzare ogni minimo dettaglio per continuare nel suo percorso di crescita.

E c’è un numero che davvero lo conferma. Come riporta infatti Repubblica, infatti, la Juventus è diventato il marchio italiano più seguito nel mondo. A darne conferma è stata sui social anche la stessa squadra bianconera.

Siamo il #1 Brand italiano su @instagram! 🥇 GRAZIE A TUTTI! 🙏#LiveAhead — JuventusFC (@juventusfc) July 2, 2020

Juventus, più di 40 milioni di follower

I numeri della Juventus sono davvero stratosferici, basti pensare che i bianconeri sono il brand del nostro paese più seguito su Instagram, con ben 40,5 milioni di follower. Sorpassato anche un altro marchio italiano famosissimo nel mondo come Gucci. Una crescita esponenziale quella dei bianconeri dovuta all’arrivo di Cristiano Ronaldo ma anche dovuta al restyling del logo.

