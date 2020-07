Calciomercato Fiorentina, esonero Iachini: De Rossi prossimo allenatore!

De Rossi alla Fiorentina, calciomercato: l’ex Roma sostituirà Iachini?

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky. Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, il destino di Beppe Iachini sarebbe assolutamente segnato. Le ultime brutte prestazioni della squadra hanno pesato come una spada di Damocle sulle scelte di Commisso, che avrebbe già deciso il nome del sostituto. Si tratta di Daniele De Rossi: l’ex centrocampista della Roma e del Boca Juniors è stato individuato dal patron viola come il profilo ideale per prendere le redini della squadra. Il tutto avverrebbe a settembre, dopo la fine del campionato.

