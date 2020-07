Juventus, la cura Sarri ha rigenerato Dybala e Cuadrado: da loro ripartirà un nuovo ciclo?

Juventus, Maurizio Sarri si gode le prestazioni esaltanti di Juan Cuadrado e Paulo Dybala, che avevano avuto non poche difficoltà con Massimiliano Allegri: saranno loro i punti di riferimento della Juve del domani?

In questo frangente di stagione post lock-down, la Juventus di Maurizio Sarri sta facendo affidamento a due giocatori che avevano avuto non poche difficoltà a inserirsi negli schemi di Massimiliano Allegri: stiamo parlando di Juan Cuadrado e Paulo Dybala, entrambi a segno sabato scorso in occasione del derby contro il Torino. Sarri sin dal primo giorno li ha messi al centro del suo progetto tattico, e fino ad ora è stato ripagato con goal e prestazioni esaltanti. Il colombiano sta ricoprendo con assoluta diligenza il ruolo di terzino destro, mostrando costanti miglioramenti in fase difensiva, mentre la Joya sta impreziosendo le sue prestazioni con giocate d’alta scuola, andando a segno per 4 partite consecutive.

Juventus, con Sarri sia Cuadrado sia Dybala sembrano rinati: è tutta un’altra musica

La dirigenza bianconera, che aveva pensato ad una loro cessione, ora punta con decisione sui due sudamericani, proponendo loro un ruolo centrale nella Juve del futuro. Se Cuadrado ha da poco sottoscritto il suo prolungamento di contratto, per Dybala sembra ormai essere soltanto una formalità. Con buona pace di coloro che, neanche un anno fa, si mangiavano le dita per il suo mancato trasferimento al Manchester United nell’ambito dello scambio con Lukaku. E come non citare gli enormi passi in avanti di Bentancur, che ormai è diventato un giocatore di sicuro affidamento, in grado di svolgere benissimo sia la fase di non possesso, sia quella di impostazione. La cura Sarri comincia a dare i suoi frutti: e i tifosi bianconeri cominciano a gongolare…

