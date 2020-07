Milan-Juventus 4-2, l’analisi della gara: la banda di Sarri sciupa una ghiotta opportunità per mettere le mani sullo scudetto

Analisi della gara, Milan-Juventus 4-2: ecco le considerazioni dopo il fischio finale della gara di San Siro

Harakiri bianconero. La squadra di Sarri, che aveva in pugno il match contro il Milan, essendosi portato su un rassicurante 0-2, subisce la clamorosa rimonta dei rossoneri, e getta alle ortiche una ghiotta occasione di portarsi a più dieci sulla Lazio. Dopo un primo tempo soporifero, la partita si ravviva nella ripresa. Ci pensa Rabiot a portare avanti i suoi con un goal magistrale, il solito Cr7 raddoppia. Quando tutto sembrava andare per il meglio per gli ospiti, ecco che la gara cambia improvvisamente: l’arbitro concede un dubbio rigore al Milan per fallo di mano di Bonucci, ed Ibra dagli undici metri non sbaglia. A stretto giro di posta arrivano i goal di Kessiè e Leao. Nel finale, errore madornale di Alex Sandro che concede il 4-2 a Rebic.

