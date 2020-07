Maurizio Sarri manderà in campo Higuain dal 1′. Ecco le probabili formazioni Milan-Juventus del match di questa sera a San Siro.

I bianconeri dovranno fare i conti, anche stasera nella cruciale sfida di San Siro, con le solite assenze. Le probabili formazioni Milan-Juventus dicono che Sarri sarà senza Demiral, De Sciglio, Khedira, in più De Ligt e Dybala sono squalificati. Tra i convocati tornano Chiellini e Alex Sandro, ma solo a mezzo servizio e non saranno del match. A Pioli, invece, mancheranno Musacchio, Duarte e Castillejo. La Gazzetta dello Sport stamattina, fotografa la situazione in un articolo di presentazione. «Quando CR7, Dybala e Douglas Costa prendono palla e fanno gol per conto loro, invece di chiudere una manovra di squadra, come col Lecce, Sarri esulta, ma sotto sotto, un po’ soffre. Lo scudetto è a un passo – si legge -. Ma sarà la Champions a decidere il futuro di coppia di Sarri e Signora. Le macchie di due coppe perse restano. Qualche osservatore lo vede «macellato» a prescindere come direbbe Camilli, per incompatibilità di carattere. Però Arthur è un regalo al mister per il suo calcio. Stasera, a San Siro, Sarri, senza il suo Dybala, attaccherà il Milan di Pioli, uno degli ultimi scogli che lo separa dal suo primo scudetto. Due allenatori dal cuore in fiamme e dal futuro incerto».

I convocati di Maurizio Sarri

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore

Attaccanti: Ronaldo, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni

Le probabili formazioni Milan-Juventus

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

