Juventus-Atalanta 2-2, gli uomini di Sarri si salvano di rigore: la Dea avrebbe meritato di più

L’analisi della gara dell’Allianz Stadium tra Juventus ed Atalanta: i bianconeri si salvano grazie ai due rigori di Cristiano Ronaldo. Anche oggi la Dea è apparsa incantevole

Ottimo pareggio in chiave campionato per la Juventus: il 2-2 ottenuto in extremis contro l’Atalanta permette alla squadra di Sarri di portare ad 8 i punti di vantaggio sulla Lazio seconda. E pensare che gli uomini di Gasperini hanno avuto per ampi tratti della gara il pallino del gioco in mano, dominando i ritmi in lungo e in largo. La Dea è passata in vantaggio al 17 minuto grazie a Duvan Zapata, dopo un azione funambolica portata avanti dal Papu Gomez. Nella ripresa la Juve riesce ad acciuffare i lombardi grazie a due goal di di Cr7, dopo che gli ospiti si erano nuovamente portati in vantaggio grazie al neo entrato Malinovskyi. Tanto da registrare nei bianconeri, che non hanno sicuramente espresso la loro prova più convincente quest’oggi.

