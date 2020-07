Juventus-Atalanta 2-2, Bonucci: “Punto importante in vista dello scudetto”

Le dichiarazioni di Leonardo Bonucci dopo il fischio finale di Juventus-Atalanta

Dopo il fischio finale di Juventus-Atalanta, Leonardo Bonucci ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Sapevamo che non sarebbe stata facile. Siamo riusciti a conquistare un punto molto importante, che ci permette di allungare sulla Lazio seconda. Non abbiamo portato a casa la vittoria, ma è come se fosse una vittoria: la vittoria del gruppo. Non abbiamo mai mollato, e siamo contenti di averla riacciuffata. Mercoledì contro il Sassuolo dovremo vincere: ci aspetta un’altra partita complicata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK