Juventus-Lazio, Alex Sandro: “Dobbiamo scendere in campo per vincere”

Le parole di Alex Sandro a Sky a che analizzano la sfida tra Juventus e Lazio

Alex Sandro, ai microfoni di Sky, ha rilasciato una breve intervista in cui ha analizzato la gara tra Juventus e Lazio: “Ci aspettano delle gare molto complicati, in cui dovremo dimostrare di essere pronti, sotto tutti i punti di vista. Dovremo scendere in campo con la giusta mentalità, facendo vedere le cose che proviamo in allenamento. Contro la Lazio non sarà facile, anche perchè puntano allo scudetto, ma abbiamo l’obbligo di sfruttare i passi falsi delle inseguitrici.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK