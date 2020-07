Juve, è il turno di Higuain: il Pipita l’arma in più per questo finale di stagione

Juve, è il turno di Higuain: il Pipita l’arma in più per...

Dopo l’infortunio accorso a Paulo Dybala, il peso dell’attacco bianconero grava per intero sulle spalle di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, reduce da una stagione non facile, costellata da molteplici infortuni, è atteso al banco di prova per provare a risollevare le sorti di un’annata che non lo ha visto protagonista.

La Juve si aggrappa a Gonzalo Higuain. L’ex centravanti del Napoli e del Real, unico “9” puro della rosa bianconera, in questo finale di stagione è chiamato agli straordinari per non far rimpiangere l’assenza di Paulo Dybala. Contro il Lione molto probabilmente toccherà al Pipita, che assieme a Dybala e Bernardeschi comporrà il tridente offensivo, in quella che si può definire come la partita più importante della stagione della Vecchia Signora. L’eventuale uscita dalla Champions League, infatti, potrebbe incidere in maniera deleteria sul futuro di Maurizio Sarri, appena reduce, va detto, dalla vittoria di un campionato molto sofferto.

Higuain, la Juve è ai piedi del suo unico centravanti di ruolo

Non è stata una stagione facile per Higuain, che ha messo a segno appena 7 goal in campionato e due in Champions League: un bottino magro per un bomber di razza del suo calibro, che molto probabilmente lascerà la compagine bianconera a fine stagione. Tuttavia, tutto l’ambiente è convinto che “Golzalo” possa fare bene in questo finale di stagione: assieme a Cristiano Ronaldo ha dimostrato di intendersi bene, e con lui in avanti, il gioco di Sarri è meno perimetrale ma più verticale, sfruttando la fisicità dell’asso argentino. Insomma, il Lione è avvisato: Higuain è pronto a dare battaglia, per aiutare la Juventus a coronare il sogno chiamato Champions League.

