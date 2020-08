La Juventus è alla ricerca d un attaccante da affiancare a Ronaldo per la prossima stagione, la società bianconera sta sondando più piste, ecco quali:

La dirigenza bianconera e il direttore sportivo Fabio Paratici sono alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Un profilo ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo nella squadra di Andrea Pirlo. Come sappiamo molti sono stati i profili sondati fino adesso, in polpe rimane l’attaccante del Napoli, Milik: il polacco piaceva a Sarri ma sembra convincere anche il nuovo allenatore. Il Napoli starebbe però ostacolando l’affare, non volendo privarsi del proprio attaccante polacco così facilmente. L’altro nome è quello di Raul Jiminez, il messicano ha segnato diversi gol in Premier League ed è diventato uno dei profili più ricercati sul mercato, infatti su di lui ci sarebbe forte la concorrenza del Manchester United.

Calciomercato Juventus, cercasi attaccante: tutte le opzioni offensive

Fra gli altri nomi spunta sempre calda la pista che porterebbe ad Edin Dzeko, il bomber della Roma non è certo più giovanissimo, ma si trovasse una buona intesa fra ingaggio e costo del cartellino, ecco che i bianconeri approfitterebbero dell’affare. Un altro nome sancirebbe un grande ritorno. Alvaro Morata negli ultimi giorni è diventato più di un ipotesi. L’ex attaccante della Juventus ora all’Atletico Madrid potrebbe non costare poco e rimane l’incognita sulla sua forma fisica, non a livello del passato bianconero. Insomma in casa bianconera si stanno analizzando più profili, ma per il momento i nomi più sondati sono i seguenti con Milik che nonostante gli ostacoli del Napoli, continua ad essere in polpe per l’acquisto.

