Calciomercato Juventus, c’è un difensore da cedere

Il calciomercato Juventus vedrà senz’altro altre partenze riguardo la rosa attuale dei bianconeri. E’ tempo di valutazioni per il nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Da qualche giorno l’ex centrocampista ha preso il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve ma il tempo stringe, c’è bisogno di pensare alla squadra per la prossima stagione e c’è bisogno anche di agire in fretta su alcuni obiettivi. Però bisogna anche sfoltire la rosa e per questo motivo almeno altri 3-4 giocatori, oltre a Matuidi che è già passato all’Inter Miami, dovrebbero lasciare Torino. E’ atteso anche un movimento in uscita in difesa.



Calciomercato Juventus, Rugani o Romero verso la cessione

Come riporta Tuttosport, il nuovo allenatore dovrà valutare chi scegliere come quinto difensore tra Rugani e Romero. Il primo nella stagione appena conclusa è stato utilizzato con il contagocce da Sarri, il suo valore a bilancio è basso e dunque in caso di cessione la Juventus realizzerebbe senz’altro una importante plusvalenza. E’ il suo ingaggio alto però a tenere lontane le pretendenti.

Romero rientrerà invece dal prestito al Genoa e il centrale sudamericano, pagato 26 milioni ai grifoni, sarebbe difficile da piazzare a quella cifra. Potrebbe però essere utilizzato come pedina di scambio in qualche trattativa. Nei prossimi giorni la situazione su questi due difensori dovrebbe essere più chiara.

