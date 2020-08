Calciomercato Juventus, due nomi da urlo per l’attacco

I rumors sul calciomercato Juventus si arricchiscono di altri due nomi stellari per l’attacco della squadra di Andrea Pirlo.

Uno degli obiettivi primari del club è senz’altro quella di trovare una o due punte per completare l’attacco da affidare al nuovo allenatore. Da Milik a Zapata, passando per Jimenez, sono tanti i nomi circolati in queste ultime settimane. E ora altri rumors si aggiungono riguardo i possibili colpi della squadra torinese.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, non uno ma due attaccanti per Pirlo: la situazione

Calciomercato Juventus, Suarez e Griezmann nel mirino

Le voci che arrivano dalla Spagna fanno sicuramente sognare i tifosi bianconeri. Il “Mundo Deportivo” infatti ha accostato due campioni del Barcellona ai bianconeri. A riportare la notizia è anche il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano spagnolo infatti la Juve potrebbe ambire a portare a Torino due grandissimi attaccanti che vestono attualmente la maglia blaugrana, ovvero Luis Suarez e Griezmann.

C’è infatti aria di rivoluzione a Barcellona dopo l’incredibile capitombolo arrivato in Champions League. Una sconfitta clamorosa contro il Bayern che ha già portato alla separazione con il tecnico Setien e che potrebbe creare scombussolamenti anche nella rosa. A tenere lontani al momento Suarez e Griezmann dalla Juve sarebbero al momento gli ingaggi, decisamente alti.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cercasi sistemazione per Perin

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK