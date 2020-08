Juventus, un ex bianconero può arrivare nello staff di Pirlo

La Juventus sta lavorando sodo in questi giorni per completare la rosa da affidare a Pirlo. E anche per completare il suo staff tecnico.

E’ passata poco più di una settimana da quando il club bianconero ha deciso di affidare la squadra ad Andrea Pirlo, che ha preso il posto di Maurizio Sarri. Per l’ex centrocampista e campione del mondo con l’Italia nel 2006 questa sarà la prima esperienza in panchina. Chi ci sarà al suo fianco? La società sta lavorando per far sì che Pirlo possa avvalersi di uno staff importante. Ed è spuntato fuori un nome già conosciuto ai tifosi bianconeri.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, non uno ma due attaccanti per Pirlo: la situazione

Juventus, può arrivare Tudor nello staff

Come riporta Sky Sport, infatti, l’intenzione di Pirlo è quella di accogliere all’interno del suo staff tecnico Igor Tudor. Ex centrale difensivo, ha vestito per anni la maglia della Juve e anche in serie A ha una discreta esperienza. Ha guidato infatti l’Udinese raggiungendo per due volte la salvezza. Il croato però prima di dire sì alla Juventus dovrà prima ottenere il via libera dall’Hajduk Spalato, club con il quale è sotto contratto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cercasi sistemazione per Perin

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK