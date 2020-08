Il calciomercato Juventus in questa fase è davvero caldissimo. Acquisti e cessioni in vista nelle prossime settimane per il club bianconero.

La Juve ha decisamente intenzione di rinnovare l’organico da mettere a disposizione di Andrea Pirlo, allenatore che ha preso il posto dell’esonerato Maurizio Sarri. Toccherà all’ex centrocampista e campione del mondo costruire una squadra vincente che sappia farsi largo in Italia e in Europa. C’è bisogno anche di giovani per abbassare l’età media della squadra e anche per mettere le basi per il futuro. E uno dei giocatori che piace di più è Mykolenko, terzino sinistro classe 1999 della Dinamo Kiev. Esterno che la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione.

Calciomercato Juventus, Mykolenko nel mirino

L’intermediario di mercato Stefano Antonelli, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti rivelato l’interesse dei bianconeri. “Ne ho parlato con la Juventus e il direttore Fabio Paratici, ma c’è un solo difetto per il calciatore: è extracomunitario. Al primo step nei campionati che contano diventerà da grandissimo club” ha detto.

Per il calciatore ci sarà eventualmente da battere la concorrenza del Napoli. “Giuntoli ne ha parlato col mio socio Fabio Parisi” – ha detto ancora Antonelli. “Mykolenko ha un costo non da alternativa ma da titolare, e quindi piace, ma probabilmente il profilo deve essere diverso in termini di costi e ruolo, perché lui dovrà avere un ruolo di primaria importanza”.

