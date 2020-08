Calciomercato Juventus, offerta dello United per Douglas Costa

Su Douglas Costa è piombato con insistenza il Manchester United. Secondo quanto rivelato da talksport, notizia poi ripresa da tuttojuve.com, i Red Devils avrebbero formalizzato un’offerta da 27 milioni di sterline.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA OFFERTA UNITED/ Il Manchester United alza il pressing per Douglas Costa: secondo quanto riportato da talksport, infatti, la dirigenza inglese nelle scorse ore avrebbe formalizzato un’offerta pari a 27 milioni di sterline. L’ala brasiliana, infatti, è nella lista dei possibili partenti stilati da Andrea Pirlo e, complici i numerosi infortuni di cui è rimasto vittima, in questa sessione di calciomercato potrebbe abbandonare la corte bianconera. La Juve lo valuta circa 40 milioni di euro ma non è detto che, con il passare dei giorni, Paratici non abbassi le pretese.

Calciomercato, Douglas-United: c’è l’offerta alla Juve

L’acquisto di Kulusevski, del resto, ha mostrato come il mercato della Juventus in questa finestra sia maggiormente teso all’acquisto di profili giovani e di prospettiva. Costa ha le valigie pronte, e il Manchester fa sul serio per lui: qualora gli inglesi decidessero di alzare l’offerta, anche attraverso l’inserimento di bonus legati a presenze e rendimento, ecco che l’affare potrebbe davvero concretizzarsi. La fumata bianca, insomma, non è a un passo: occorre ancora lavorare, ma la sensazione è che l’accordo possa trovarsi.

