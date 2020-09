Bernardeschi, l’infortunio di Zaniolo può cambiare le cose per la Juventus

Dopo il ko di Niccolò Zaniolo, la Roma è tornata ad interessarsi a Federico Bernardeschi. La Juventus non si opporrebbe ad una sua partenza in ottica Dzeko.

La Juventus ha offerto nel recente passato Federico Bernardeschi praticamente a tutti. Alla Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa, ma non se n’è fatto niente. Il Chelsea ci ha pensato e c’è stato un sondaggio dell’Atletico Madrid. Acquistato per 40 milioni di euro dai viola, la Juventus ora vuole cederlo. In bianconero non è mai riuscito a trovare se stesso, una vera identità, un po’ esterno, un po’ mezzala, senza mai lasciare particolarmente il segno. E ora i bianconeri hanno deciso di privarsene per il bilancio. Secondo La Repubblica sulle sue tracce è tornata la Roma.

Bernardeschi, c’è la Roma

Dopo l’infortunio di Zaniolo, infatti, l’ad Fienga sta pensando a come sistemare le cose là in avanti. Con i bianconeri ha già un paio di cose avviate, non ultimo l’affare Dzeko. Ecco, in quest’ottica qua potrebbe rientrare anche Federico Bernardeschi. Certo, servirebbe un conguaglio importante verso i bianconeri, ma ancora c’è tempo per trattare. Di sicuro alla Juventus non c’è più spazio.

