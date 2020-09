Calciomercato Juventus, accordo con Higuain più vicino

Il calciomercato della Juventus sta vedendo il suo attacco rivoluzionato: arriverà una nuova punta mentre Gonzalo Higuain andrà via.

Del resto il nuovo allenatore Andrea Pirlo è stato molto chiaro nei confronti del calciatore, che difficilmente troverebbe spazio in campo. Meglio allora trovare una soluzione che accontenti tutti. Si continua a lavorare dunque per trovare una soluzione affinché il calciatore possa partire a costo zero e accasarsi altrove.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Cavani si allontana dai bianconeri

Calciomercato Juventus, Higuain verso la risoluzione

Come riporta Il Corriere dello Sport, con l’arrivo del fratello-agente in Italia sembra esserci in arrivo una accelerata per la risoluzione del contratto di Higuain. Per i bianconeri sarà impossibile evitare una minusvalenza in bilancio, considerato anche che finora sono state respinte tutte le offerte che avrebbero consentito quantomeno di limitare i danni. Il calciatore argentino però è pronto per una nuova avventura, che presumibilmente sarà a Miami, dove ritroverà Matuidi. Higuain per partire attende dalla Juventus 9 milioni di euro, ovvero i 7.5 milioni dell’ultimo anno di contratto più la quota rimasta in sospeso dopo il lockdown. Il quotidiano sportivo però sottolinea come potrebbe esserci uno “sconto” in vista proprio per la volontà dell’attaccante di liberarsi e di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

LEGGI ANCHE –>Juventus, lo United accetta contropartite per Pogba per non perderlo a zero

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK