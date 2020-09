Pjaca, fatta per la cessione. Lontano dalla Juve si rigenererà?

Pjaca ha praticamente chiuso con il Genoa. Il calciatore croato si trasferirà al Ferraris tentando di rilanciare la sua carriera, troppe volte compromessa dagli infortuni.

Il Genoa, come noto, si è fatto avanti con la Juventus con l’idea di regalare a Rolando Maran un talento cristallino ma anche molto fragile. Il nome è di dominio pubblico e corrisponde a quello di Marco Pjaca della Juventus. Il croato, chiaramente, non rientra nei piani di Andrea Pirlo così dei suoi vecchi allenatori. Il tecnico bianconero domenica lo ha fatto giocare nel secondo tempo del match contro il Novara e il croato ha trovato la via del gol. La sua carriera in bianconera è stata per adesso molto negativa, costellata da infortuni pesanti. Secondo Sky Sport, però, ha un’occasione di rilancio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, colpo di scena: a ore la svolta per l’attaccante

Pjaca al Genoa, è fatta

Gli inviati della televisione a pagamento hanno confermato nel pomeriggio l’ok da parte dell’esterno croato per la nuovo trasferimento. Questo dopo che le società si erano già accordate negli scorsi giorni. Pjaca potrà così rivitalizzare la propria carriera, troppe volte stroncata da infortuni molto seri. Lo spera il calciatore e lo spera anche la Juventus.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK