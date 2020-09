Calciomercato Juventus, cessione Douglas Costa: c’è una novità

Stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da tuttojuve.com, nelle ultime ore il Manchester City e il Paris Saint Germain avrebbero effettuato dei sondaggi importanti per capirne di più sulla situazione relativa a Douglas Costa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA/ Dall’essere incedibile all’essere inserito nella lista dei papabili partenti il passo è breve. Ne sa qualcosa Douglas Costa, che in questa sessione di calciomercato ha visto il proprio nome essere accostato di volta in volta ai principali top club europei. La Juve vorrebbe cedere l’ex esterno alto del Bayern Monaco, in maniera tale da finanziare il colpo Chiesa, per il quale la dirigenza bianconera avrebbe stanziato un extra budget di circa 55-60 milioni di euro.

Tutto passa da Douglas, comunque. Soltanto se si materializzasse il suo addio Paratici potrebbe piazzare l’affondo decisivo per l’esterno della Fiorentina. Nelle ultime ore, secondo quanto ribadito da tuttojuve.com, per il brasiliano avrebbero fatto dei sondaggi importanti sia il Paris Saint Germain che il Manchester City, ma al momento le offerte latitano.

Calciomercato Juve, addio Douglas Costa: sondaggio del City e del Psg

City e Paris Saint Germain che vanno dunque ad aggiungersi al Manchester United, al Wolverhampton e ad alcuni club arabi e cinesi che hanno manifestato interesse per il funambolico esterno, per il quale, va ricordato, non c’è ancora nulla di concreto. Nessuno di questi club ha infatti presentato alcuna offerta ufficiale al club bianconero, limitandosi a dei discorsi informali con l’entourage del calciatore, che non disdegnerebbe l’ipotesi di rimanere a Torino. Neanche la Juve si priverebbe volentieri di Douglas, anche se il calciatore è stato letteralmente falcidiato dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare match importanti sia in campo nazionale che internazionale

Qualcosa potrebbe smuoversi negli ultimissimi giorni di calciomercato, quando la juve potrebbe anche accettare di privarsi di Costa accettando la formula del prestito con obbligo di riscatto, fino ad ora respinta in maniera categorica dalle parti di Torino.