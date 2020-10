Calciomercato Juventus, Douglas Costa al Bayern: “Felice di essere qui”

Calciomercato Juventus, ufficializzato il passaggio di Douglas Costa al Bayern Monaco. L’esterno brasiliano si trasferisce in Germania con la formula del prestito secco: l’ex Shakthar ha rilasciato una prima dichiarazione al sito ufficiale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA BAYERN MONACO/ Da pochi minuti è stato ufficializzato il trasferimento di Douglas Costa al Bayern Monaco. Il funambolico esterno brasiliano approda in Germania con la formula del prestito secco. Poco male per le casse bianconere: Fabio Paratici dopo essersi scrollato di dosso l’ingaggio di Costa, De Sciglio e Rugani ha potuto sferrare l’assalto decisivo per Federico Chiesa, approdato in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Sebbene la dirigenza di Corso Galileo Ferraris valutasse Douglas circa 40 milioni di euro, alla fine è stata obbligata a cederlo in prestito dinanzi alle avances del Bayern Monaco, squadra nella quale il sudamericano ha già militato e dalla quale potrebbe spiccare il balzo decisivo per riacquistare credibilità in campo internazionale. Nelle ultime due stagioni, infatti, il calciatore è stato a più riprese vittima di infortuni che ne hanno frenato il percorso.