Juventus, in attesa dell’esito dei tamponi: sono sei giocatori

Sei giocatori della Juventus stanno aspettando l’esito dei tamponi per poi raggiungere le rispettive nazionali, fra questi c’è anche Cristiano Ronaldo

Come riportato in un sondaggio di ‘Tuttosport‘, sei giocatori della Juventus stanno aspettando l’esito dei tamponi per raggiungere le rispettive nazionali. I sei nazionali in questione sono gli azzurri Bonucci e Chiellini, Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado e Demiral. Tutti pronti per rispondere alle chiamate delle proprie nazionali ma prima devono, comunque, aspettare, come da protocollo, l’esito e la conseguente negatività dei tamponi. La Nazionale Italiana dovrà disputare tre gare in settimana: mercoledì un amichevole contro la Moldavia, domenica terzo turno di Nations League in Polonia e mercoledì 14 ottobre quarta giornata in casa contro l’Olanda, già battuta in trasferta giusto un mese fa.

Prima di raggiungere le nazionali i sei giocatori della Juventus dovranno, in ottemperanza ai protocolli vigenti, aspettare il risultato dei tamponi quotidiani e la conseguente negatività. Intanto da Torino si è chiusa l’operazione mercato in entrata. Finalmente Pirlo avrà il suo esterno, Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus, dopo la cessione in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco e quindi il piazzamento di tutti gli esuberi, il giovane attaccante italiano è finalmente pronto per approdare nella rosa di Andrea Pirlo. Un acquisto cercato da diverso tempo, che già nelle precedenti sessioni di mercato era un ossessione del direttore sportivo Fabio Paratici che finalmente è riuscito a portare a compimento un obiettivo davvero sentito. Nella Juventus di Pirlo, Chiesa giocherà come esterno destro tutto campo.