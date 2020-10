Calciomercato Juventus, ecco cosa prevede l’accordo per Chiesa

Il calciomercato della Juventus ha visto i bianconeri chiudere oggi un acquisto davvero importante, quello di Federico Chiesa dalla Fiorentina.

L’esterno offensivo, e all’occorrenza seconda punta, è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra bianconera. Sarà una pedina fondamentale nello scacchiere di Andrea Pirlo, che può utilizzarlo in più zone del campo. Il corteggiamento per il figlio d’arte, papà Enrico è stato un ottimo attaccante di Parma e Lazio negli anni Novanta, è stato lungo ma alla fine ha dato i suoi frutti.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Chiesa

Le modalità e le cifre dell’accordo sono state rivelate dallo stesso club bianconero.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022. Inoltre, l’accordo prevede: