Calciomercato Juventus, è ufficiale: passa al Parma in prestito

Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere le sue battute conclusive, siamo ormai alle ultime ore per completare i trasferimenti.

Non solo il colpo Chiesa per la formazione bianconera, che è stata molto impegnata in queste ultime ore anche a definire alcune cessioni. Quella di De Sciglio al Lione e di Douglas Costa al Bayern Monaco, ad esempio. Ma nella lista dei calciatori ceduto in prestito c’è anche uno dei giovani bianconeri interessanti, vale a dire Hans Nicolussi Caviglia. Che continuerà a giocare in serie A con l’obiettivo di maturare una esperienza importante.

