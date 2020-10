Calciomercato Juventus, Khedira un’incognita: futuro tutto da scrivere

Juventus, il futuro di Sami Khedira continua ad essere un’incognita: il calciatore tedesco, non inserito nella lista Champions, è stato per tutta la sessione estiva di calciomercato sul piede di partenza, ma alla fine è rimasto a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA FUTURO/ Da intoccabile con Max Allegri, ad esubero con Andrea Pirlo. Il destino di molti calciatori, si sa, dipende molto spesso anche dagli allenatori che siedono sulla panchina della squadra in cui militi: chiedere informazioni a Sami Khedira, che fino a un paio di anni fa sembrava vivere una seconda giovinezza dalle parti di Torino, quando la compagine bianconera era allenata da uno degli estimatori più sinceri del tedesco: quel Massimiliano Allegri che ne fece, assieme a Mario Mandzukic e Blaise Matuidi, i pilastri della sua cavalcata vincente.

Ma gli anni passano, gli allenatori cambiano, e ti ritrovi improvvisamente a passare in men che non si dica da titolarissimo ad esubero da mandar via. Complice anche i numerosi problemi fisici accusati dall’ex mezzala del Real Madrid, Khedira non fa più parte del progetto tecnico del nuovo allenatore Andrea Pirlo, che gli preferisce gente più giovane e motivata come McKennie o Bentancur. Già con Sarri si avvertiva la sensazione che qualcosa fosse cambiato, che i rapporti tra l’ex Campione del Mondo e la dirigenza bianconera si stessero irrimediabilmente deteriorando.