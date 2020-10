Agnelli: «Aspettano che la Juve perda per attaccare Pirlo»

Andrea Agnelli ha affrontato tanti temi nell’assemblea degli azionisti della Juventus. Difesa a spada tratta del tecnico Pirlo.

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato in conferenza stampa a margine dell’assemblea degli azionisti bianconeri. Tanti i temi toccati, specialmente quelli di natura economica, ma si è entrati nel dettaglio anche di aspetti sportivi. «Un grande applauso alla direzione sportiva, a Nedved che è qui, a Paratici che non è qui perché è entrato in bolla e a Cherubini. Rimango convinto che solo tra qualche anno ci potremo rendere conto di quanto fatto in questi anni. Le donne, un applauso anche a Stefano Braghin che è sicuramente il miglior dirigente di calcio femminile presente in Italia. L’Under 23, con un trofeo vinto e che esponiamo al J|Museum. Un applauso va a mister Fabio Pecchia che ha fatto un ottimo lavoro, avere un Under 23 che porta a casa un trofeo è qualcosa di importante e inaspettato. Da un punto di vista sportivo ricordo anche le delusioni, con due finali perse che ci bruciano ancora e l’eliminazione dalla Champions League che non ci ha soddisfatto»

