Crotone-Juventus in streaming: dove vederla in diretta tv e internet

Crotone-Juventus streaming, le probabili formazioni

Dopo la sosta per le nazionali riparte il campionato e c’è attesa per Crotone-Juventus, match in calendario per la quarta giornata di Serie A, in programma oggi allo stadio Ezio Scida a partire dalle 20:45. La partita verrà trasmessa su DAZN , in streaming. La partita sarà visibile anche su DAZN1, canale visibile per gli abbonati a Dazn anche sulla piattaforma SKY. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Roberto Cravero. A curare i collegamenti da bordocampo ci sarà il giornalista Davide Bernardi. Pre-partita affidato a Diletta Leotta con Federico Balzaretti.Una trasferta insidiosa attende la formazione di Andrea Pirlo, vogliosa di ritrovare il feeling con il successo nonostante le tante assenze del periodo, su tutte quella diche in settimana è risultato positivo al Covid. Ma il Crotone è intenzionato a vendere cara la pelle. I calabresi sono ancora alla ricerca del loro primo punto stagionale.Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Petriccione, Cigarini, Messias, Reca; Siligardi, Simy.Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Morata, Chiesa.

Crotone-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.