Juventus-Barcellona, rivali in Champions e alleate sul mercato. Che operazione!

Juventus-Barcellona sarà la partita che deciderà la squadra che resterà in vetta al girone di Champions. Poi però altro scambio, con Dybala…

Davvero pochissime le indicazioni positive registrate per l’avvio di stagione di Andrea Pirlo. Non si può infatti prescindere dall’analisi del rendimento dei bianconeri per parlare di mercato. In Juventus-Verona, per esempio, è andato bene l’atteggiamento iniziale e la reazione. Ma il risultato non soddisfa, anche perché la Juve ha così perso già 6 punti in questo avvio di campionato. Il peggiore dopo il post Berlino nel 2015, guardando le prime 5 gare. Stasera si giocherà Juventus-Barcellona e le due compagini sono davvero alleate fuori dal campo quanto nemiche all’interno. Di recente hanno concluso l’operazione Pjanic-Arthur, in futuro vogliono replicare gli affari per aggiustare i bilanci e garantirsi aria pulita tra i conti in rosso. Impossibile, pertanto non parlare di uno scambio che coinvolga Paulo Dybala.

Juventus-Barcellona, altra operazione tra big all’orizzonte

Mentre la squadra lavora per cresce, la società continua a valutare le possibili occasioni da sfruttare in futuro nel prossimo calciomercato. C’è da valutare però anche la situazione di Paulo Dybala, visto che sembrerebbe richiesto da diverse big. E’ per questo, riporta il sito calciomercatoweb.it, che Juventus-Barcellona è molto di più. I bianconeri sembrano intenzionati a non valutare proposte riguardanti lo scambio con Antoine Griezmann, ma potrebbe chiedere Frenkie De Jong o insistere per provare a raggiungere Ansu Fati. Operazione fattibile per giugno, qualora la Joya non dovesse rinnovare il suo contratto.