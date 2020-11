Calciomercato Juventus, Pirlo dice no ad uno scambio

Continuano ad accumularsi le voci di calciomercato della Juventus in vista della riapertura della finestra dei trasferimenti prevista per gennaio.

La società bianconera non farà ovviamente clamorosi ribaltoni, ma se ci sarà l’occasione senza dubbio proverà a rinforzare l’organico di Andrea Pirlo. Senza dimenticare magari qualche colpo in ottica futura, come quello messo a segno a gennaio dello scorso anno con Kulusevski. Si stanno mettendo in luce in questa fase anche alcuni giovani e la loro crescita non è passata inosservata. Tant’è che un club avrebbe proposto uno scambio alla dirigenza bianconera.

