Rabiot, che tegola. Ecco cosa è successo al calciatore della Juventus

Rabiot ha rimediato un infortunio muscolare in Nazionale. Il centrocampista della Juventus, però, non rientrerà a Torino da subito ma resterà con i Blues.

Una notizia che mina la tranquillità di Andrea Pirlo e che lo priva del suo miglior centrocampista. Adrien Rabiot non giocherà in Francia-Finlandia perché si è infortunato ieri pomeriggio in allenamento. Il calciatore bianconero, infatti, si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico transalpino. Un fastidio che ieri gli ha impedito di allenarsi con il gruppo del ct Didier Deschamps e lo costringerà a saltare almeno l’amichevole in programma questa sera.

