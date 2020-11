Dybala e la questione rinnovo, Juventus: nessun summit in programma

Calciomercato Juventus, non è stato fissato nessun incontro tra i vertici dirigenziali bianconeri e gli agenti di Paulo Dybala per sbloccare la questione Dybala

Calciomercato Juventus Dybala/ Una delle problematiche più stringenti con le quali la Juventus deve convivere in quest’ultimo periodo, è quella relativa al rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, il cui contratto scadrà nel prossimo 2022, non ha ancora trovato l’accordo con il club bianconero per un suo prolungamento, con relativo adeguamento. La distanza tra domanda ed offerta è ancora piuttosto elevata: la Joya non si schioda dalla richiesta di 15 milioni annui, mentre i torinesi non vanno oltre alla proposta di un quadriennale a circa 11 milioni all’anno.

Secondo quanto riportato dall’edizione pomeridiana di Sportmediaset, d’altronde, non ci sarebbero stati passi in avanti nella trattativa. Nessun incontro in programma, insomma, per una questione che rischia seriamente di deflagrare come una bomba ad orologeria. Qualora non si dovesse trovare un accordo in tempi brevi, infatti, aumenterebbero le possibilità di perdere il calciatore a prezzo di saldo.