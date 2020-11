Locatelli alla Juventus, calciomercato: lo “sponsorizza” Marchisio

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli continua a convincere anche in Nazionale: e su Twitter arrivano i complimenti di Claudio Marchisio

Calciomercato Juventus Locatelli/ Anche contro la Bosnia, è stato uno dei migliori in campo. La crescita di Manuel Locatelli è sotto gli occhi di tutto: con la cura De Zerbi, l’ex centrocampista del Milan sembra essere un giocatore nuovo, capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. Un metronomo del centrocampo, che all’occorrenza può agire anche come mezzala di inserimento: in una parola, un centrocampista moderno. Mancini lo apprezza molto, e negli ultimi impegni della Nazionale lo ha sempre schierato titolare: si può dire che il tecnico sia stato assolutamente ripagato.

E non è un caso che su Twitter siano arrivati i complimenti di Claudio Marchisio, attuale commentatore tecnico della gare della Nazionale. Ecco il commento dell’ex centrocampista della Juventus: “Sta crescendo davvero tanto, una certezza per questa Nazionale! Speriamo che qualche club italiano creda in lui, come già sta facendo il suo, per lo step definitivo.” A stretto giro di posta, è arrivata la replica del calciatore del Sassuolo: “Grazie Claudio, un onore!”