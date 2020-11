Juventus, il tampone conferma: Bentancur negativo

La Juventus ormai conta le ore per il ritorno in campionato. Domani sera la squadra di Pirlo affronterà infatti il Cagliari.

La squadra bianconera vuole ripartire nel migliore dei modi, con un successo che darebbe nuova linfa ai sogni di scudetto di Ronaldo e compagni. Attenzione però al Cagliari, che avrà delle assenze importanti ma che farà di tutto per strappare un risultato positivo dallo Stadium. Tra i sardi non ci saranno Godin (risultato positivo al Covid) e il connazionale Nandez, per precauzione. C’è stata ansia in queste ore anche per un altro uruguaiano, ovvero Rodrigo Bentancur.

