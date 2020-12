La Juventus è riuscita a far suo il derby contro il Torino in extremis. Pirlo sorride per i punti e per la prova di alcuni suoi uomini.

Tra le note decisamente positive dell’incontro c’è il rendimento di McKennie. Che è stato autore di una prestazione davvero convincente oltre che del gol del momentaneo pareggio. Suo il perfetto inserimento sul cross di Cuadrado, culminato con un colpo di testa vincente che si è insaccato alle spalle di Sirigu. Il mediano made in Usa si gode il buon momento.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, sempre più vicino il riscatto di McKennie