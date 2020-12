Calciomercato Juventus, tre cessioni per un tesoretto

Il calciomercato della Juventus sta per riaprirsi. A gennaio ci saranno sicuramente dei movimenti in entrata e in uscita per i bianconeri.

La società, se ci sarà l’occasione, proverà a regalare qualche rinforzo a mister Pirlo. Sempre stando molto attenta anche al bilancio. E non sono da escludere delle cessioni proprio per far sì che possa essere messo da parte un gruzzoletto da poter magari reinvestire in altre operazioni.

