Juventus, per Ronaldo un altra grande gratifica dal 2020

La Juventus si gode gli ultimi giorni di relax prima di rituffarsi nell’atmosfera del campionato di serie A che ripartirà il 3 gennaio.

Ci sono alcuni giocatori che sono partiti per l’estero e tra questi c’è anche Cristiano Ronaldo, che attualmente si trova a Dubai con tutta la famiglia, anche per presenziare ai Globe Soccer Awards. Dove si tiene ormai da tempo un importante appuntamento calcistico, con premi riservati ai migliori calciatori e tecnici dell’anno. E non solo. E proprio Ronaldo si è aggiudicato un altro premio prestigioso.

Juventus, Ronaldo è il calciatore del secolo

Da anni ormai il campione portoghese raccoglie premi e riconoscimenti in giro per il mondo. Gratifiche per una carriera che lo vede al top del calcio mondiale con grande costanza. Negli Emirati Arabi Ronaldo è stato nominato come miglior calciatore del secolo, battendo altri big come Lewandowski e Messi. La Gazzetta dello Sport riporta le sue dichiarazioni dopo questo ennesimo successo: “E’ bello raggiungere tanti record. Non è facile essere al top per così tanti anni ma i numeri parlano da soli. Sono orgoglioso di questi traguardi ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile” ha detto il portoghese.