Calciomercato Juventus, prolunga fino al 2025: c’è l’accordo

Calciomercato Juventus, il giovane terzino Luca Pellegrini, ora in prestito al Genoa, è pronto a prolungare fino al 2025

Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini il giovane terzino di proprietà dei bianconeri e ora in prestito al Genoa, è pronto a giocarsi le sue carte per un futuro alla Vecchia Signora. La società e l’entourage del giocatore sono vicini ad un accordo fino al 2025: un prolungamento del contratto voluto proprio per dargli una possibilità nel futuro e permettergli di giocare da protagonista alla Juventus. Tutto dipenderà anche dai piani mercato futuri della società e dall’eventuale cessione di De Sciglio ora in prestito in Francia.

