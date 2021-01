Paratici, Suarez ha portato in vetta l’Atletico Madrid. La Juve è a -10

La fretta con cui si è occupata la posizione di extracomunitario è stata deleteria, non solo per il caso Perugia. Paratici: guarda Suarez.

Fabio Paratici nel 2021 sarà chiamato a fare decisamente meglio di quanto avvenuto nel 2020. L’emblema, oltre al pasticcio legato al cambio di Sarri in panchina, è la classifica attuale della Juventus. Soltanto due anni e mezzo fa, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo all Vecchia Signora, nulla sembrava precluso. Invece i bianconeri sono a -10 dal redivivo Milan e dall’Inter di Antonio Conte che alla lunga si appresta a vincere lo scudetto. Ciò che maggiormente ha lasciato di stucco i bianconeri, però, è la vicenda legata a Luis Suarez.

Paratici, Suarez e l’Atletico in vetta alla Liga

Suarez, implicazioni del caso-Perugia a parte che pur meriterebbero approfondimenti, ha trascinato l’Atletico Madrid in vetta alla Liga. Come? A furia di gol. Ne ha realizzati 8 in 11 match con un rendimento altissimo. E’ la punta di diamante dei colchoneros che hanno dato Morata alla Juventus. Certo, il rendimento dei canterano è altrettanto buono, ma il Pistolero è un campione abituato a trionfare e alle pressioni. L’aver occupato con Mckennie (giovane e bravo) l’ultimo slot extra-Ue in estate si è rivelato un autogol. Il 2021 di Paratici dovrà essere differente, altrimenti il futuro sarà nero, altro che bianconero!